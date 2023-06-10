Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Рогов сообщил об отражении новой попытки наступления ВСУ в Запорожской области

Короткая ссылка
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об отражении российскими войсками новой попытки наступления ВСУ в Запорожской области.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Рогова, в ночь на 10 июня боевики ВСУ пошли в очередное ночное наступление.

«Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством», — говорится в сообщении.

Ранее Рогов заявлял, что ВСУ готовятся к новым попыткам контрнаступления в Запорожской области.

Он также сообщал, что на Ореховском и Пологовском участках Запорожской области ВСУ ведут мощный обстрел.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить