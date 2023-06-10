Рогов сообщил об отражении новой попытки наступления ВСУ в Запорожской области

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об отражении российскими войсками новой попытки наступления ВСУ в Запорожской области.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Рогова, в ночь на 10 июня боевики ВСУ пошли в очередное ночное наступление.

«Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством», — говорится в сообщении.

Ранее Рогов заявлял, что ВСУ готовятся к новым попыткам контрнаступления в Запорожской области.

Он также сообщал, что на Ореховском и Пологовском участках Запорожской области ВСУ ведут мощный обстрел.