Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Рогов заявил, что ВСУ готовятся к новым попыткам контрнаступления в Запорожской области

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины готовятся к новым попыткам контрнаступления в Запорожской области.

Такое предположение Рогов сделал в беседе с РИА Новости.

«Боевики ВСУ готовятся к новым попыткам контрнаступления в Запорожской области», — констатировал собеседник агентства.

По его словам, украинская армия в данный момент увеличивает количество подразделений и группы, которые будут задействованы в попытках прорвать российскую оборону.

Рогов подчеркнул, что задачи по контрнаступлению Украине поставили кураторы из США и Великобритании, и ВСУ пытаются любой ценой их выполнить.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что все предпринимаемые Киевом попытки контрнаступления проваливаются.

За последние дни Россия наблюдает значительные потери у Вооружённых сил Украины, превышающие «классический» показатель, сообщил он.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить