Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины готовятся к новым попыткам контрнаступления в Запорожской области.

Такое предположение Рогов сделал в беседе с РИА Новости.

«Боевики ВСУ готовятся к новым попыткам контрнаступления в Запорожской области», — констатировал собеседник агентства.

По его словам, украинская армия в данный момент увеличивает количество подразделений и группы, которые будут задействованы в попытках прорвать российскую оборону.

Рогов подчеркнул, что задачи по контрнаступлению Украине поставили кураторы из США и Великобритании, и ВСУ пытаются любой ценой их выполнить.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что все предпринимаемые Киевом попытки контрнаступления проваливаются.

За последние дни Россия наблюдает значительные потери у Вооружённых сил Украины, превышающие «классический» показатель, сообщил он.