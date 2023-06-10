Рогов: на Ореховском и Пологовском участках Запорожской области ВСУ ведут мощный обстрел
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«На Ореховском и Пологовском участках Запорожского фронта боевики ВСУ ведут мощный обстрел из тяжёлых видов вооружения», — говорится в сообщении.
По словам Рогова, обстрел ведётся уже на протяжении порядка двух часов. Он добавил, что на минимальном удалении от линии соприкосновения ВСУ также перебрасывают бронетехнику и живую силу.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ готовятся к новым попыткам контрнаступления в Запорожской области.
Также в ДНР заявили об обстреле Горловки из РСЗО со стороны ВСУ.