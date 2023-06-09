В ДНР заявили об обстреле Горловки из РСЗО со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики из РСЗО, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что было выпущено пять ракет.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что число жертв обстрела Горловки украинскими военными достигло четырёх.
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