Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Рогов: ВСУ готовятся к штурму ЗАЭС, несмотря на обмеление Днепра возле Энергодара

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение, что обмеление Днепра в районе Энергодара не заставит ВС Украины отказаться от планов по штурму ЗАЭС.
Рогов: ВСУ готовятся к штурму ЗАЭС, несмотря на обмеление Днепра возле Энергодара
  • AP

«Я думаю, что обмеление Днепра никак не повлияет на скорость форсирования реки боевиками режима (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского при возможном штурме (Запорожской. — RT) атомной станции», — цитирует его ТАСС.

Рогов отметил: площадь водной глади сократилась, однако теперь ВСУ будут быстрее её преодолевать.

Кроме того, илистое дно, оказавшееся на поверхности из-за обмеления Днепра, будет мягким и вязким до тех пор, пока оно не высохнет под палящим солнцем и ветрами, и тогда «техника и люди по суше вполне нормально смогут пройти», добавил он.

Ранее Рогов сообщил, что в Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды.

8 июня в пресс-службе ЗАЭС сообщили об отсутствии угроз безопасности станции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить