Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение, что обмеление Днепра в районе Энергодара не заставит ВС Украины отказаться от планов по штурму ЗАЭС.

«Я думаю, что обмеление Днепра никак не повлияет на скорость форсирования реки боевиками режима (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского при возможном штурме (Запорожской. — RT) атомной станции», — цитирует его ТАСС.

Рогов отметил: площадь водной глади сократилась, однако теперь ВСУ будут быстрее её преодолевать.

Кроме того, илистое дно, оказавшееся на поверхности из-за обмеления Днепра, будет мягким и вязким до тех пор, пока оно не высохнет под палящим солнцем и ветрами, и тогда «техника и люди по суше вполне нормально смогут пройти», добавил он.

Ранее Рогов сообщил, что в Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды.

8 июня в пресс-службе ЗАЭС сообщили об отсутствии угроз безопасности станции.