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Министр обороны Украины Резников назвал возможными переговоры при смене Россией целей СВО

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Возможность мирного соглашения будет прослеживаться, если Россия изменит цели спецоперации.
Министр обороны Украины Резников назвал возможными переговоры при смене Россией целей СВО
  • РИА Новости

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что цели Москвы состоят в денацификации, демилитаризации и «деНАТОзации» Украины.

«Если они изменились, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин открыт к любым контактам для достижения целей России иными средствами, чем спецоперация, но Запад пока не оставляет иного выхода.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что руководители Украины были готовы к миру с Россией, но отказались из-за США.

По его словам, Вашингтон надавил на Киев и сказал не вести никаких переговоров с Москвой. 

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