Министр обороны Украины Резников назвал возможными переговоры при смене Россией целей СВО

Возможность мирного соглашения будет прослеживаться, если Россия изменит цели спецоперации.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что цели Москвы состоят в денацификации, демилитаризации и «деНАТОзации» Украины.

«Если они изменились, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин открыт к любым контактам для достижения целей России иными средствами, чем спецоперация, но Запад пока не оставляет иного выхода.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что руководители Украины были готовы к миру с Россией, но отказались из-за США.

По его словам, Вашингтон надавил на Киев и сказал не вести никаких переговоров с Москвой.