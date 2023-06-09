РИА Новости: танк Т-90М «Прорыв» уничтожил группу ВСУ в ЛНР
Об этом РИА Новости рассказал командир танковой роты.
По словам военного, украинские войска производили смену личного состава пешим путём.
«При самой смене группу и поразили», — сказал офицер.
Он добавил, что время с момента получения команды до открытия огня составляет не более семи минут.
Ранее российские военные уничтожили гаубицу М777 рядом с Донецком.
Также ВС России на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины.