РИА Новости: танк Т-90М «Прорыв» уничтожил группу ВСУ в ЛНР

Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» 1-й танковой армии Западного военного округа уничтожил группу противника во время замены личного состава на передовых позициях в Луганской Народной Республике.

Об этом РИА Новости рассказал командир танковой роты.

По словам военного, украинские войска производили смену личного состава пешим путём.

«При самой смене группу и поразили», — сказал офицер.

Он добавил, что время с момента получения команды до открытия огня составляет не более семи минут.

Ранее российские военные уничтожили гаубицу М777 рядом с Донецком.

Также ВС России на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины.