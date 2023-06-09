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ВСУ за сутки 44 раза обстреливали ДНР

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Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 44 раза обстреливали населённые пункты ДНР, всего выпущено 268 боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Сообщается о гибели четырёх человек. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек.

Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 20 жилых домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что количество раненых мирных жителей на территории Донецкой Народной Республики за сутки достигло 16 человек.

Также сообщалось, что число жертв обстрела Горловки украинскими военными достигло четырёх.

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