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Пушилин: в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены 16 человек

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что количество раненых мирных жителей на территории Донецкой Народной Республики за сутки достигло 16 человек.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Всего за сутки получили ранения 16 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Пушилин также отметил, что в результате обстрелов погибли трое жителей Горловки и один житель Владимировки Волновахского района.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что число жертв обстрела Горловки украинскими военными достигло четырёх.

Также Пушилин рассказал, что ВСУ бросили огромное количество техники на Угледарское направление.

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