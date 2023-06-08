Пушилин: ВСУ бросили огромное количество техники на Угледарское направление

Украинская армия бросила большое количество техники на Угледарское направление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«На Угледарском направлении в последние дни противник очень серьёзно активизировался и бросил огромное количество техники, но ситуацию удержали», — приводит РИА Новости слова Пушилина в эфире Первого канала.

Он отметил, что уничтожено более 30 единиц техники, в том числе немецкие танки Leopard и французские танки AMX-10RC.

По его словам, ситуация является напряжённой, но контролируемой.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ понесли колоссальные потери при попытке перейти в полномасштабное контрнаступление в Запорожской области.