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Рогов: ВСУ понесли колоссальные потери при попытке контрнаступления в Запорожской области

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Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины понесли колоссальные потери при попытке перейти в полномасштабное контрнаступление в Запорожской области.
Рогов: ВСУ понесли колоссальные потери при попытке контрнаступления в Запорожской области
  • AP
  • © Libkos

Его слова приводит РИА Новости.

«Украинские войска перешли в полномасштабное контрнаступление в Запорожской области», — заявил он.

По его словам, ВСУ за сутки предприняли несколько попыток прорыва российской линии обороны на разных участках фронта.

При этом Рогов заявил, что основной удар украинских боевиков сосредоточен южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака.

Он добавил, что российская армия сдерживает натиск ВСУ в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов.

Рогов подчеркнул, что на данный момент попытки ВСУ прорвать линию обороны провалились и противник из-за колоссальных потерь был вынужден отступить.

Ранее командир одного из подразделений Вооружённых сил России заявил РИА Новости, что российские военные на Запорожском направлении не позволяют боевикам ВСУ приблизиться даже на 100 м и наносят противнику интенсивное огневое поражение.

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