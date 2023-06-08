Командир подразделения: ВС России не позволяют ВСУ приблизиться на Запорожском направлении
- РИА Новости
Его заявление приводит РИА Новости.
По словам командира, противник всячески пытается прощупать российскую оборону с целью дальнейшего перехода в контрнаступление в «более масштабных объёмах».
«Мы ему не позволяем даже на сто метров приблизиться. Наносим интенсивное огневое поражение артиллерией, танками, стрелковым оружием», — сказал он.
Командир подразделения добавил, что российские военные не позволяют противнику принимать решения для дальнейшего развития событий.
7 июня Минобороны России заявило, что российские военные за сутки отразили три атаки украинской армии на Времевском выступе.