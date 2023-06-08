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Командир подразделения: ВС России не позволяют ВСУ приблизиться на Запорожском направлении

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Командир подразделения Вооружённых сил России заявил, что российские военные на Запорожском направлении не позволяют боевикам ВСУ приблизиться даже на сто метров и наносят противнику интенсивное огневое поражение.
Командир подразделения: ВС России не позволяют ВСУ приблизиться на Запорожском направлении
  • РИА Новости

Его заявление приводит РИА Новости.

По словам командира, противник всячески пытается прощупать российскую оборону с целью дальнейшего перехода в контрнаступление в «более масштабных объёмах».

«Мы ему не позволяем даже на сто метров приблизиться. Наносим интенсивное огневое поражение артиллерией, танками, стрелковым оружием», — сказал он.

Командир подразделения добавил, что российские военные не позволяют противнику принимать решения для дальнейшего развития событий.

7 июня Минобороны России заявило, что российские военные за сутки отразили три атаки украинской армии на Времевском выступе.

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