В РПЦ сообщили о передаче Венгрии военнопленных ВСУ закарпатского происхождения
«В рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения», — говорится в тексте.
Отмечается, что акция была обусловлена «побуждениями христианского человеколюбия».
Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что прогресса по вопросу улучшения положения закарпатских венгров на Украине нет.
В МИД Венгрии подчеркнули, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону Североатлантического альянса и Евросоюза, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.