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В РПЦ сообщили о передаче Венгрии военнопленных ВСУ закарпатского происхождения

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Украинских военнопленных закарпатского происхождения передали Венгрии при участии Русской православной церкви по просьбе венгерской стороны. Об этом говорится на сайте Московского патриархата.

«В рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения», — говорится в тексте.

Отмечается, что акция была обусловлена «побуждениями христианского человеколюбия».

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что прогресса по вопросу улучшения положения закарпатских венгров на Украине нет.

В МИД Венгрии подчеркнули, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону Североатлантического альянса и Евросоюза, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.

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