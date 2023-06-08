Президент Венгрии: прогресса в улучшении прав закарпатских венгров на Украине нет

Прогресса по вопросу улучшения положения закарпатских венгров на Украине нет, заявила президент Венгрии Каталин Новак.

«Я поднимала эту тему во время моей последней встречи с премьер-министром Украины. Но не произошло никакого положительного продвижения», — сказала Новак в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

По её словам, ущемление прав закарпатских венгров является шагом назад от европейских ценностей со стороны Украины.

В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что часть Украины раньше была венгерской землёй, на которой до сих пор живут венгры. Он также призвал к миру.