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Президент Венгрии: прогресса в улучшении прав закарпатских венгров на Украине нет

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Прогресса по вопросу улучшения положения закарпатских венгров на Украине нет, заявила президент Венгрии Каталин Новак.
Президент Венгрии: прогресса в улучшении прав закарпатских венгров на Украине нет
  • AFP
  • © Andrew Medichini

«Я поднимала эту тему во время моей последней встречи с премьер-министром Украины. Но не произошло никакого положительного продвижения», — сказала Новак в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

По её словам, ущемление прав закарпатских венгров является шагом назад от европейских ценностей со стороны Украины.

В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что часть Украины раньше была венгерской землёй, на которой до сих пор живут венгры. Он также призвал к миру.

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