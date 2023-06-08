В МО Украины заявили, что страна должна привлекать оружейные компании со всего мира
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- © Gustavo Valiente/Keystone Press Agency
Об этом он сказал в интервью изданию «Новое время».
По словам Резникова, каждая компания по производству оружия «будет мечтать» иметь на территории Украины свой филиал.
«Нам надо бороться за эти рынки, приводить их сюда», — цитирует его РИА Новости.
Украинский министр добавил, что испытания западного вооружения на Украине в будущем будут являться «знаком качества».
Украинский президент Владимир Зеленский ранее провёл переговоры с исполнительным директором крупного британского военно-промышленного предприятия BAE Systems Чарльзом Вудберном.
Они обсудили создание на Украине мощностей для производства и ремонта продукции компании.