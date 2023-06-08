В МО Украины заявили, что страна должна привлекать оружейные компании со всего мира

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна должна привлекать оружейные компании со всего мира.

Об этом он сказал в интервью изданию «Новое время».

По словам Резникова, каждая компания по производству оружия «будет мечтать» иметь на территории Украины свой филиал.

«Нам надо бороться за эти рынки, приводить их сюда», — цитирует его РИА Новости.

Украинский министр добавил, что испытания западного вооружения на Украине в будущем будут являться «знаком качества».

Украинский президент Владимир Зеленский ранее провёл переговоры с исполнительным директором крупного британского военно-промышленного предприятия BAE Systems Чарльзом Вудберном.

Они обсудили создание на Украине мощностей для производства и ремонта продукции компании.