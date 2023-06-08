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В МО Украины заявили, что страна должна привлекать оружейные компании со всего мира

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Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна должна привлекать оружейные компании со всего мира.
В МО Украины заявили, что страна должна привлекать оружейные компании со всего мира
  • globallookpress.com
  • © Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Об этом он сказал в интервью изданию «Новое время».

По словам Резникова, каждая компания по производству оружия «будет мечтать» иметь на территории Украины свой филиал.

«Нам надо бороться за эти рынки, приводить их сюда», — цитирует его РИА Новости.

Украинский министр добавил, что испытания западного вооружения на Украине в будущем будут являться «знаком качества».

Украинский президент Владимир Зеленский ранее провёл переговоры с исполнительным директором крупного британского военно-промышленного предприятия BAE Systems Чарльзом Вудберном.

Они обсудили создание на Украине мощностей для производства и ремонта продукции компании.

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