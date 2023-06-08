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Премьер Эстонии не слышала о планах по вводу на Украину войск из стран НАТО

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не слышала о планах по вводу на Украину войск из стран Североатлантического альянса.
Премьер Эстонии не слышала о планах по вводу на Украину войск из стран НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Geert Vanden Wijngaert

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

По её словам, все государства альянса оказывают помощь Киеву «тем или иным способом».

При этом Каллас заявила, что ни одна страна НАТО не изъявляла желания вмешиваться в конфликт на Украине своими войсками.

«Честно говоря, я не слышала о таких планах», — цитирует её ТАСС.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Расмуссен впал в слабоумие.

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