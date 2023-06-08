Премьер Эстонии не слышала о планах по вводу на Украину войск из стран НАТО
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Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.
По её словам, все государства альянса оказывают помощь Киеву «тем или иным способом».
При этом Каллас заявила, что ни одна страна НАТО не изъявляла желания вмешиваться в конфликт на Украине своими войсками.
«Честно говоря, я не слышала о таких планах», — цитирует её ТАСС.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Расмуссен впал в слабоумие.