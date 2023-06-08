ТАСС: Киев на заседании комиссии НАТО — Украина запросил гумпомощь у альянса

Киев на заседании комиссии НАТО — Украина запросил гуманитарную помощь у альянса в связи с разрушением дамбы Каховской гидроэлектростанции.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Украина призвала все страны НАТО оказать срочную гуманитарную помощь в связи с гуманитарной катастрофой в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС», — заявил источник.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что разрушение дамбы Каховской ГЭС представляет угрозу для сельского хозяйства, энергетической безопасности и экологии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, чтобы скрыть ситуацию с наступлением, в ходе которого украинская армия понесла большие потери.