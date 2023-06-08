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ОБСЕ: разрушение плотины Каховской ГЭС угрожает сельскому хозяйству и электроснабжению

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что разрушение плотины Каховской ГЭС несёт угрозу сельскому хозяйству, энергетической безопасности и экологии.
ОБСЕ: разрушение плотины Каховской ГЭС угрожает сельскому хозяйству и электроснабжению
  • AFP

«Затопление земель и ферм угрожает снижением производительности сельского хозяйства, а обрушение Каховской ГЭС может привести к массовым перебоям в подаче электроэнергии в регионе. Кроме того, может быть поставлена ​​под угрозу ядерная безопасность, поскольку снижение уровня воды в водохранилище, обслуживающем Запорожскую атомную электростанцию ​​(ЗАЭС), может повлиять на работу станции», — говорится в заявлении организации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, чтобы скрыть ситуацию с наступлением, в ходе которого украинская армия понесла большие потери.

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