Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что разрушение плотины Каховской ГЭС несёт угрозу сельскому хозяйству, энергетической безопасности и экологии.

«Затопление земель и ферм угрожает снижением производительности сельского хозяйства, а обрушение Каховской ГЭС может привести к массовым перебоям в подаче электроэнергии в регионе. Кроме того, может быть поставлена ​​под угрозу ядерная безопасность, поскольку снижение уровня воды в водохранилище, обслуживающем Запорожскую атомную электростанцию ​​(ЗАЭС), может повлиять на работу станции», — говорится в заявлении организации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, чтобы скрыть ситуацию с наступлением, в ходе которого украинская армия понесла большие потери.