Путин пообещал написать письмо бойцам в зону специальной военной операции

Российский президент Владимир Путин пообещал написать письмо со словами поддержки, которое отправят военнослужащим в зону спецоперации.

Как передаёт ТАСС, он встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, который рассказал об отправке писем от детей и ветеранов в зону боевых действий.

«Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком», — сказал Клычков.

«С удовольствием», — ответил Путин.

Кроме того, глава Орловской области рассказал о мобилизованном с позывным Депутат, который не соглашается отправиться домой на отдых спустя шесть месяцев службы — «пока не выполнит задачу».

Президент подчеркнул: «На таких ребятах и страна вся держится».

Ранее Путин поговорил по телефону с участником спецоперации на Украине, который вывел своих сослуживцев из-под обстрела.

О звонке рассказал сам военный Юрий Желанов.

9 мая во время выступления на параде Победы на Красной площади президент заявил, что вся страна сплотилась для поддержки героев СВО.