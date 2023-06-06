Путин поговорил по телефону с выведшим сослуживцев из-под обстрела участником СВО
- РИА Новости
«Связали нас, и поговорили... Он интересовался, как и что произошло, интересовался моим состоянием и медицинским обеспечением», — приводит РИА Новости слова Жуланова в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что ему было очень приятно услышать похвалу от российского лидера.
«Он сказал, что представит меня к высшей награде и к присвоению воинского звания», — добавил военнослужащий.
Ранее Путин предложил Совету безопасности обсудить дополнительные меры социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей.