Путин поговорил по телефону с выведшим сослуживцев из-под обстрела участником СВО

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с участником спецоперации на Украине, который вывел своих сослуживцев из-под обстрела, о звонке рассказал сам военный Юрий Жуланов.

«Связали нас, и поговорили... Он интересовался, как и что произошло, интересовался моим состоянием и медицинским обеспечением», — приводит РИА Новости слова Жуланова в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что ему было очень приятно услышать похвалу от российского лидера.

«Он сказал, что представит меня к высшей награде и к присвоению воинского звания», — добавил военнослужащий.

Ранее Путин предложил Совету безопасности обсудить дополнительные меры социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей.