В Кремле заявили, что подрыв аммиакопровода усложняет продление зерновой сделки

Подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса стал очередным моментом, который усложняет ситуацию с продлением зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, подрыв трубопровода может только негативно сказаться на зерновой сделке.

«Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой. Но вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому, скажем так, ещё один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», — сказал Песков.

7 июня Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

По данным ведомства, в результате подрыва аммиакопровода есть пострадавшие среди мирного населения.

В МИД России подчеркнули, что Украина была единственной незаинтересованной стороной работы аммиакопровода.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что если ситуация с российским сельхозэкспортом останется такой же, как сейчас, то можно будет считать, что «Черноморская инициатива» не функционирует.