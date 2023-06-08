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В Кремле заявили, что подрыв аммиакопровода усложняет продление зерновой сделки

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Подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса стал очередным моментом, который усложняет ситуацию с продлением зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что подрыв аммиакопровода усложняет продление зерновой сделки
  • AP
  • © Gideon Maundu

По его словам, подрыв трубопровода может только негативно сказаться на зерновой сделке.

«Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой. Но вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому, скажем так, ещё один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», — сказал Песков.

7 июня Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

По данным ведомства, в результате подрыва аммиакопровода есть пострадавшие среди мирного населения.

В МИД России подчеркнули, что Украина была единственной незаинтересованной стороной работы аммиакопровода.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что если ситуация с российским сельхозэкспортом останется такой же, как сейчас, то можно будет считать, что «Черноморская инициатива» не функционирует.

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