Власти Украины заявили о прекращении судоходства по Днепру ниже ДнепроГЭС
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Об этом он написал в своих соцсетях.
«За ДнепроГЭС река Днепр остаётся судоходной. Ниже — ещё длительное время нет», — заявил Игнатенко.
Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что разрушение плотины Каховской ГЭС несёт угрозу сельскому хозяйству, энергетической безопасности и экологии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, чтобы скрыть ситуацию с наступлением, в ходе которого украинская армия понесла большие потери.