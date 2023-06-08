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Власти Украины заявили о прекращении судоходства по Днепру ниже ДнепроГЭС

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Глава украинской администрации судоходства Евгений Игнатенко заявил, что судоходство по Днепру ниже Днепровской гидроэлектростанции прекращено на длительное время.
Власти Украины заявили о прекращении судоходства по Днепру ниже ДнепроГЭС
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Pilipey

Об этом он написал в своих соцсетях.

«За ДнепроГЭС река Днепр остаётся судоходной. Ниже — ещё длительное время нет», — заявил Игнатенко.

Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что разрушение плотины Каховской ГЭС несёт угрозу сельскому хозяйству, энергетической безопасности и экологии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, чтобы скрыть ситуацию с наступлением, в ходе которого украинская армия понесла большие потери.

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