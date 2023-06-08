Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Фермеры в Молдавии начали блокировать трассы в знак протеста

Короткая ссылка
Фермеры в Молдавии начали блокировать национальные дороги и некоторые пограничные пункты, они требуют ограничить импорт зерна с Украины и увеличить поддержку аграрного сектора республики.
Фермеры в Молдавии начали блокировать трассы в знак протеста
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщил исполнительный директор инициировавшей акцию Ассоциации «Фермерская сила» Александр Слусарь.

«Мы уже заблокировали дорогу в город Теленешты. Вскоре будут заблокированы другие трассы. Также техника подъезжает к двум пограничным пунктам», — сказал Слусарь ТАСС.

В местах проведения акций протеста сельскохозяйственная техника передвигается по дорогам со скоростью до 5 км в час, блокируя движение транспорта, отметил он.

В мае экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о необходимости запретить ввоз украинского зерна во благо молдавских фермеров.

Еврокомиссия также запретила с 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, при этом разрешив его транзит в другие страны Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить