Фермеры в Молдавии начали блокировать трассы в знак протеста

Фермеры в Молдавии начали блокировать национальные дороги и некоторые пограничные пункты, они требуют ограничить импорт зерна с Украины и увеличить поддержку аграрного сектора республики.

Об этом сообщил исполнительный директор инициировавшей акцию Ассоциации «Фермерская сила» Александр Слусарь.

«Мы уже заблокировали дорогу в город Теленешты. Вскоре будут заблокированы другие трассы. Также техника подъезжает к двум пограничным пунктам», — сказал Слусарь ТАСС.

В местах проведения акций протеста сельскохозяйственная техника передвигается по дорогам со скоростью до 5 км в час, блокируя движение транспорта, отметил он.

В мае экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о необходимости запретить ввоз украинского зерна во благо молдавских фермеров.

Еврокомиссия также запретила с 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, при этом разрешив его транзит в другие страны Евросоюза.