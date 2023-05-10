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Додон заявил о необходимости запретить импорт украинского зерна

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Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о необходимости запретить ввоз украинского зерна во благо молдавских фермеров.
Додон заявил о необходимости запретить импорт украинского зерна
  • РИА Новости

«Нужно ввести ограничения на поставки с Украины, это единственное решение. Нужно ввести ограничения, чтобы спасти молдавских сельхозпроизводителей», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, замена отечественной продукции на импортную негативно скажется на экономике.

Додон заявил, что рост цен на топливо и семена для фермеров нужно контролировать субсидиями — для сохранения рабочих мест и поддержки внутреннего рынка.

Ранее Молдавия уведомила киевский режим о намерении ограничить импорт зерна с Украины.

В ответ на это замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев готов ввести запрет на импорт из Молдавии.

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