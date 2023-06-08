Пушилин: ВСУ регулярно обстреливают Артёмовск, пытаются найти уязвимости в его обороне
- AFP
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«Артёмовск. Противник регулярно совершает попытки найти уязвимости. Совершает регулярные артиллерийские обстрелы», — цитирует его ТАСС.
Пушилин добавил, что украинские военные применяют миномёты.
Постоянные обстрелы значительно затрудняют работы по восстановлению мирной жизни в городе, подчеркнул он.
Как Пушилин сообщал ранее, миф о том, что украинские военные якобы присутствуют в Артёмовске (Бахмуте), не соответствует действительности — в городе нет ни одного боевика ВСУ, он полностью под контролем Российской Федерации.
7 июня в российском Минобороны заявили, что за сутки в ходе боёв в районе Артёмовска ВСУ потеряли до 415 человек, не сумев вклиниться в оборону ВС России.