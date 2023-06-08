Пушилин: ВСУ регулярно обстреливают Артёмовск, пытаются найти уязвимости в его обороне

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что ВС Украины регулярно обстреливают Артёмовск (Бахмут) из артиллерийских орудий и миномётов.

«Артёмовск. Противник регулярно совершает попытки найти уязвимости. Совершает регулярные артиллерийские обстрелы», — цитирует его ТАСС.

Пушилин добавил, что украинские военные применяют миномёты.

Постоянные обстрелы значительно затрудняют работы по восстановлению мирной жизни в городе, подчеркнул он.

Как Пушилин сообщал ранее, миф о том, что украинские военные якобы присутствуют в Артёмовске (Бахмуте), не соответствует действительности — в городе нет ни одного боевика ВСУ, он полностью под контролем Российской Федерации.

7 июня в российском Минобороны заявили, что за сутки в ходе боёв в районе Артёмовска ВСУ потеряли до 415 человек, не сумев вклиниться в оборону ВС России.