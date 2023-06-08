Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, за ночь выпустив по ним 11 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что по Донецку было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм, по Горловке — пять снарядов калибром 152 мм.

В представительстве добавили, что обстрелы были зафиксированы со стороны населённых пунктов Максимильяновка и Нелеповка.

За минувшие сутки украинские войска 26 раз подвергли обстрелу территорию ДНР.

Также сообщалось, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ.