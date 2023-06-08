Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Короткая ссылка
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, за ночь выпустив по ним 11 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

Отмечается, что по Донецку было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм, по Горловке — пять снарядов калибром 152 мм.

В представительстве добавили, что обстрелы были зафиксированы со стороны населённых пунктов Максимильяновка и Нелеповка.

За минувшие сутки украинские войска 26 раз подвергли обстрелу территорию ДНР.

Также сообщалось, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить