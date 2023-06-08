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ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР за минувшие сутки

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За минувшие сутки украинские войска 26 раз подвергли обстрелу территорию ДНР, выпустив 148 боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Отмечается, что в результате обстрелов были ранены два человека. Также были повреждены 11 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские войска выпустили восемь снарядов по Широкой Балке в ДНР.

Также сообщалось, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ.

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