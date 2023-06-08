ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР за минувшие сутки
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Отмечается, что в результате обстрелов были ранены два человека. Также были повреждены 11 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
Ранее украинские войска выпустили восемь снарядов по Широкой Балке в ДНР.
Также сообщалось, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ.