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Правящую в Молдавии партию призвали отозвать законопроект о переименовании Дня Победы

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Участники общественных слушаний потребовали от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» отозвать законопроект о переименовании Дня Победы.

Об этом информирует РИА Новости.

«Это антинародный проект, он должен быть отозван из парламентских комиссий», — заявил в ходе слушаний в парламенте вице-спикер Влад Батрынча.

Отмечается, что большинство участников встречи согласились с позицией и призвали правящую партию отказаться от принятия законопроекта.

Ранее стало известно, что оппозиционная партия социалистов Молдавии инициирует публичные парламентские слушания, чтобы обсудить идею властей о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая.

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