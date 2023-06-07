Правящую в Молдавии партию призвали отозвать законопроект о переименовании Дня Победы

Участники общественных слушаний потребовали от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» отозвать законопроект о переименовании Дня Победы.

Об этом информирует РИА Новости.

«Это антинародный проект, он должен быть отозван из парламентских комиссий», — заявил в ходе слушаний в парламенте вице-спикер Влад Батрынча.

Отмечается, что большинство участников встречи согласились с позицией и призвали правящую партию отказаться от принятия законопроекта.

Ранее стало известно, что оппозиционная партия социалистов Молдавии инициирует публичные парламентские слушания, чтобы обсудить идею властей о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая.