Правящую в Молдавии партию призвали отозвать законопроект о переименовании Дня Победы
Об этом информирует РИА Новости.
«Это антинародный проект, он должен быть отозван из парламентских комиссий», — заявил в ходе слушаний в парламенте вице-спикер Влад Батрынча.
Отмечается, что большинство участников встречи согласились с позицией и призвали правящую партию отказаться от принятия законопроекта.
Ранее стало известно, что оппозиционная партия социалистов Молдавии инициирует публичные парламентские слушания, чтобы обсудить идею властей о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая.