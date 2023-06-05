Соцпартия Молдавии потребовала публичного обсуждения идеи отмены Дня Победы

Оппозиционная партия социалистов Молдавии инициирует публичные парламентские слушания, чтобы обсудить идею властей о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая.

Об этом сообщил лидер политсилы Игорь Додон.

«Партия социалистов инициирует 7 июня в 16:00 проведение парламентских общественных слушаний по поводу законопроекта партии «Действие и солидарность» об отмене празднования Дня Победы 9 мая и об учреждении Дня памяти и примирения 8 мая», — сообщил он в Telegram.

В конце мая депутат молдавского парламента Богдан Цырдя сообщил, что правящая партия «Действие и солидарность» зарегистрировала законопроект о переименовании Дня Победы и переносе его празднования на 8 мая.