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Соцпартия Молдавии потребовала публичного обсуждения идеи отмены Дня Победы

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Оппозиционная партия социалистов Молдавии инициирует публичные парламентские слушания, чтобы обсудить идею властей о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая.
Соцпартия Молдавии потребовала публичного обсуждения идеи отмены Дня Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщил лидер политсилы Игорь Додон.

«Партия социалистов инициирует 7 июня в 16:00 проведение парламентских общественных слушаний по поводу законопроекта партии «Действие и солидарность» об отмене празднования Дня Победы 9 мая и об учреждении Дня памяти и примирения 8 мая», — сообщил он в Telegram.

В конце мая депутат молдавского парламента Богдан Цырдя сообщил, что правящая партия «Действие и солидарность» зарегистрировала законопроект о переименовании Дня Победы и переносе его празднования на 8 мая.

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