Бывший молдавский президент Игорь Додон призвал руководство Молдавии брать пример с политики Грузии и не разрывать двусторонние отношения с Россией.

Об этом, как пишет ТАСС, Додон сказал в эфире телеканала «Эксклюзив ТВ».

По мнению экс-президента, Кишинёв должен договориться с Москвой о свободном экспорте в условиях западных антироссийских санкций.

«И попробовать поставлять наши товары и туда, и туда, как это делает Грузия. Это привело бы к росту нашей экономики», — отметил он.

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдавии стремится дрейфовать в сторону русофобии.

Он отметил, что эти процессы «не коррелируются с настроениями в обществе».

Молдавский президент Майя Санду заявила, что между Россией и Молдавией никогда не было взаимоуважения. По её словам, Кишинёв при этом прилагал для этого усилия.