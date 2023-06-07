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Захарова: Киев рассматривает возможность подрыва хранилища с отработавшим ядерным топливом

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Украинское правительство рассматривает возможность подрыва хранилища с отработавшим ядерным топливом в Харькове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Из-за отсутствия военных успехов в противостоянии с Россией киевский режим рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, затем Киев намеревается обвинить Москву в нанесении ракетного удара.

Она добавила, что это является политической агонией киевского режима.

5 июня российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и так исполняет пять пунктов по обеспечению безопасности ЗАЭС, предложенных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, для этого не нужно принимать новые резолюции.

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