Захарова: Киев рассматривает возможность подрыва хранилища с отработавшим ядерным топливом
«Из-за отсутствия военных успехов в противостоянии с Россией киевский режим рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом», — сказала Захарова на брифинге.
По её словам, затем Киев намеревается обвинить Москву в нанесении ракетного удара.
Она добавила, что это является политической агонией киевского режима.
5 июня российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и так исполняет пять пунктов по обеспечению безопасности ЗАЭС, предложенных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, для этого не нужно принимать новые резолюции.