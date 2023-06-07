WP: в США назвали основной задачей наступления ВСУ перерезать сухопутный коридор в Крым

В Белом доме считают, что основной задачей украинской армии в ходе контрнаступления будет попытка перерезать сухопутный коридор в Крым. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По данным Вашингтона, контрнаступление Киева началось в понедельник, 5 июня, с удара на юге по нескольким направлениям.

«Официальные лица США считают, что главная цель — перерезать сухопутный мост через юго-восток Украины, который соединяет Россию с её... силами в Крыму», — говорится в заявлении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не достигли целей в ходе наступления, их атаки успешно отражены российскими войсками.

Он отметил, что за три дня боевых действий потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.