Ходаковский: бойцы России захватили канадское оборудование ВСУ для выявления БПЛА

Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил, что бойцы российской армии захватили канадское оборудование ВСУ для выявления точек работы операторов беспилотников и определения координат дронов.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ходаковский рассказал, что такое оборудование применялось системно и до этого, однако полученный образец «превосходит всё, что мы знали, в разы».

«У специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу», — заявил он.

В мае председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области начал работу центр производства FPV-беспилотников собственной разработки.

Также сообщалось, что в Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь».