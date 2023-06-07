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Ходаковский: бойцы России захватили канадское оборудование ВСУ для выявления БПЛА

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Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил, что бойцы российской армии захватили канадское оборудование ВСУ для выявления точек работы операторов беспилотников и определения координат дронов.
Ходаковский: бойцы России захватили канадское оборудование ВСУ для выявления БПЛА
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале. 

Ходаковский рассказал, что такое оборудование применялось системно и до этого, однако полученный образец «превосходит всё, что мы знали, в разы».

«У специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу», — заявил он.

В мае председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области начал работу центр производства FPV-беспилотников собственной разработки.

Также сообщалось, что в Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь».

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