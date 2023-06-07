Ходаковский: бойцы России захватили канадское оборудование ВСУ для выявления БПЛА
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Ходаковский рассказал, что такое оборудование применялось системно и до этого, однако полученный образец «превосходит всё, что мы знали, в разы».
«У специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу», — заявил он.
В мае председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области начал работу центр производства FPV-беспилотников собственной разработки.
Также сообщалось, что в Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь».