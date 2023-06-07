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Медведев: России нужно остановить киевский режим, а потом начать наступление

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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо остановить киевский режим, а потом начать наступление.
Медведев: России нужно остановить киевский режим, а потом начать наступление
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление», — заявил Медведев.

Он добавил, что цель наступления ВС России заключается не только в освобождении наших земель и защите наших людей, но и в полном низложении «нацистского киевского режима, который окопался в стране 404».

Медведев также заявил, что враг и поддерживающий его западный мир готовы на всё, лишь бы стереть Россию с лица земли.

6 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ходе начавшегося контрнаступления украинская армия не добилась успехов.

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