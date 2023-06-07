Медведев: никаких неожиданностей от контрнаступления киевского режима нет

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что контрнаступление ВС Украины не является неожиданностью для России.

В своём Telegram-канале он написал, что ВСУ давно обещали «великое контрнаступление» и «вроде уже что-то начали».

«Никаких неожиданностей, поскольку выбор у киевского режима отсутствует. Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие», — заявил Медведев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за три дня боёв потери ВСУ составили до 3715 военных.

По его словам, также противник потерял 52 танка, 207 бронемашин, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 БПЛА.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ходе начавшегося контрнаступления украинская армия не добилась успехов.

По его словам, ВСУ понесли огромные потери.