Минагропром Украины: поля на юге превратятся в пустыню из-за ЧП на Каховской ГЭС
- Gettyimages.ru
- © Oleh_Slobodeniuk
«Уничтожение Каховской ГЭС приведёт к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни», — говорится в заявлении.
Отмечается, что из-за ЧП без источника воды остались 94% оросительных систем в подконтрольных Киеву районах Херсонской области и 74% — в контролируемых Украиной частях Запорожской области.
Ранее заместитель Генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс указал на долгосрочные тяжёлые последствия в результате разрушения Каховской ГЭС для обеих сторон конфликта.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.