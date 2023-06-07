Минагропром Украины: поля на юге превратятся в пустыню из-за ЧП на Каховской ГЭС

Сельскозозяйственные поля на юге Украины в следующем году могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в украинском Министерстве аграрной политики и продовольствия.

«Уничтожение Каховской ГЭС приведёт к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни», — говорится в заявлении.

Отмечается, что из-за ЧП без источника воды остались 94% оросительных систем в подконтрольных Киеву районах Херсонской области и 74% — в контролируемых Украиной частях Запорожской области.

Ранее заместитель Генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс указал на долгосрочные тяжёлые последствия в результате разрушения Каховской ГЭС для обеих сторон конфликта.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.