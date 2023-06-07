Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минагропром Украины: поля на юге превратятся в пустыню из-за ЧП на Каховской ГЭС

Короткая ссылка
Сельскозозяйственные поля на юге Украины в следующем году могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в украинском Министерстве аграрной политики и продовольствия.
Минагропром Украины: поля на юге превратятся в пустыню из-за ЧП на Каховской ГЭС
  • Gettyimages.ru
  • © Oleh_Slobodeniuk

«Уничтожение Каховской ГЭС приведёт к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни», — говорится в заявлении.

Отмечается, что из-за ЧП без источника воды остались 94% оросительных систем в подконтрольных Киеву районах Херсонской области и 74% — в контролируемых Украиной частях Запорожской области.

Ранее заместитель Генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс указал на долгосрочные тяжёлые последствия в результате разрушения Каховской ГЭС для обеих сторон конфликта.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить