Рогов: ВСУ могут перебросить из-под Херсона на другие направления до 10 тысяч боевиков

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС Украины после подрыва Каховской ГЭС могут оперативно перебросить с Херсонского направления на другие участки линии боевого соприкосновения до десяти тысяч человек.

«Речь может идти о нескольких тысячах боевиков ВСУ, в пределах десяти тысяч. Это то, что можно перебросить, и сделать это достаточно оперативно и незаметно под видом ротации», — цитирует Рогова ТАСС.

По его словам, у украинских военных иногда получается усыпить бдительность России «массой заявлений, перебросок туда-сюда техники, в том числе без личного состава».

ВС Украины ранее уже перебрасывали силы с Херсонского направления на Запорожское, уточнил Рогов.

5 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС Украины провели разведку в дельте реки Днепр в регионе, обстановка на линии соприкосновения под контролем российских военных.

ВС России сбили Су-25 ВСУ, прикрывавший попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области.