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Сальдо: ВСУ провели разведку у Днепра на Херсонщине, обстановка под контролем ВС России

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Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что ВС Украины провели разведку в дельте реки Днепр в Херсонской области, обстановка на линии соприкосновения под контролем российских военных.
Сальдо: ВСУ провели разведку у Днепра на Херсонщине, обстановка под контролем ВС России
  • AP

«Как сообщает командование группировки войск «Днепр», в минувшие сутки на Херсонском направлении противник активных действий не предпринимал. Вместе с тем вёл разведку небольшими группами в дельте реки Днепр», — написал он в своём Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что обстановка на линии боевого соприкосновения находится под полным контролем ВС России и все попытки обострения будут немедленно пресекаться.

Ранее российские военные не дали ВСУ форсировать реку Днепр и нанесли удары по двум лодкам и двум пикапам украинских боевиков.

В результате этого погибли 37 украинских солдат, ещё более 20 получили ранения.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» на Херсонском направлении.

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