Сальдо: ВСУ провели разведку у Днепра на Херсонщине, обстановка под контролем ВС России
- AP
«Как сообщает командование группировки войск «Днепр», в минувшие сутки на Херсонском направлении противник активных действий не предпринимал. Вместе с тем вёл разведку небольшими группами в дельте реки Днепр», — написал он в своём Telegram-канале.
Сальдо подчеркнул, что обстановка на линии боевого соприкосновения находится под полным контролем ВС России и все попытки обострения будут немедленно пресекаться.
Ранее российские военные не дали ВСУ форсировать реку Днепр и нанесли удары по двум лодкам и двум пикапам украинских боевиков.
В результате этого погибли 37 украинских солдат, ещё более 20 получили ранения.
Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» на Херсонском направлении.