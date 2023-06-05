В Херсонской области сбит украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки десанта ВСУ

ВС России сбили Су-25 ВСУ, прикрывавший попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области.

«Российские зенитчики сбили в Херсонской области Су-25, прикрывавший попытку высадки речного десанта украинских войск на левобережье Днепра», — сообщил источник RT.

Попытка высадки десанта ВС Украины пресечена.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении за сутки.

Отмечается, что действия ДРГ пресечены в районе Новосёловского (ЛНР), а также населённых пунктов Молчаново, Ольшана, Берестовое и Орлянка Харьковской области.