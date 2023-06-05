В Херсонской области сбит украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки десанта ВСУ
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«Российские зенитчики сбили в Херсонской области Су-25, прикрывавший попытку высадки речного десанта украинских войск на левобережье Днепра», — сообщил источник RT.
Попытка высадки десанта ВС Украины пресечена.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении за сутки.
Отмечается, что действия ДРГ пресечены в районе Новосёловского (ЛНР), а также населённых пунктов Молчаново, Ольшана, Берестовое и Орлянка Харьковской области.