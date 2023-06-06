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Балицкий: в Запорожской области готовятся к отражению главного удара ВСУ

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Российская армия в Запорожской области готовится к отражению главного удара украинских войск, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий: в Запорожской области готовятся к отражению главного удара ВСУ
  • РИА Новости

«Когда будет их самый главный удар, а мы понимаем, что они будут его наносить, вероятнее всего, у нас, поэтому к этому мы, естественно, готовимся», — приводит РИА Новости слова Балицкого в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что украинская армия пока не применила весь свой потенциал.

Ранее Минобороны России сообщало, что Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.

По данным министерства, украинским войскам не удалось добиться успеха во время наступления.

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