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Балицкий назвал устойчивым положение российской армии на Запорожском направлении

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Положение российских военных на Запорожском направлении достаточно устойчивое. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий назвал устойчивым положение российской армии на Запорожском направлении
  • РИА Новости

«На нашем направлении ничего серьёзного пока не произошло — если брать от Полог до Васильевки», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Балицкий добавил, что положение российской армии на Запорожском направлении достаточно устойчивое, «крепость нашей обороны достаточно высокая».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные поразили на Запорожском направлении два опорных пункта ВСУ и станцию РЭБ.

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