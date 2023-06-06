Балицкий назвал устойчивым положение российской армии на Запорожском направлении
- РИА Новости
«На нашем направлении ничего серьёзного пока не произошло — если брать от Полог до Васильевки», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Балицкий добавил, что положение российской армии на Запорожском направлении достаточно устойчивое, «крепость нашей обороны достаточно высокая».
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные поразили на Запорожском направлении два опорных пункта ВСУ и станцию РЭБ.