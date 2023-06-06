Балицкий назвал устойчивым положение российской армии на Запорожском направлении

Положение российских военных на Запорожском направлении достаточно устойчивое. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«На нашем направлении ничего серьёзного пока не произошло — если брать от Полог до Васильевки», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Балицкий добавил, что положение российской армии на Запорожском направлении достаточно устойчивое, «крепость нашей обороны достаточно высокая».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные поразили на Запорожском направлении два опорных пункта ВСУ и станцию РЭБ.