Рогов: украинские военные бегут со своих огневых позиций на островах из-за повреждения ГЭС
«Идёт огневое противостояние, идут обстрелы с их стороны, плюс в срочном порядке убегают всушники с островов, с Большого Потёмкинского и других, на которых они устроили огневые позиции, потому что острова, во-первых, попадают в зону подтопления, а во-вторых, сейчас наша армия их накрывает», — сказал он.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, из-за чего вода из Каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.
Как сообщили RT в оперативных службах Херсонской области, удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха».