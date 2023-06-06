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Рогов: украинские военные бегут со своих огневых позиций на островах из-за повреждения ГЭС

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Украинские военные бегут со своих огневых позиций на островах в Херсонской области из-за подтопления, в это же время по ним наносятся удары ВС России, сообщил RT глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Идёт огневое противостояние, идут обстрелы с их стороны, плюс в срочном порядке убегают всушники с островов, с Большого Потёмкинского и других, на которых они устроили огневые позиции, потому что острова, во-первых, попадают в зону подтопления, а во-вторых, сейчас наша армия их накрывает», — сказал он.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, из-за чего вода из Каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

Как сообщили RT в оперативных службах Херсонской области, удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха».

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