День русского языка и день рождения Александра Пушкина отметили в Молдавии

В Кишинёве прошло празднование Дня русского языка и 224-й годовщины со дня рождения Александра Пушкина, сообщает РИА Новости.

В центральном парке имени Стефана Великого у бюста поэта собрались почитатели таланта русского классика, депутаты парламента, политики, руководство Россотрудничества в Кишинёве, представители ряда дипмиссий в Молдавии, включая посольство России.

Посол России в Молдавии Олег Васнецов, выступая на торжественном митинге, напомнил, что День русского языка тесно связан с Пушкиным.

«Сегодня по традиции мы отмечаем День русского языка и Пушкинский день. Весьма символично и важно то, что в Молдавии помнят Пушкина, отдают почести великому поэту. Он принадлежит не только России, но и всему миру, в том числе Молдавии, где он прожил три года своей жизни», — сказал дипломат.

Пушкин жил на территории современной Молдавии с сентября 1820-го по июль 1823 года. В Кишинёве находится дом-музей поэта.

5 июня более 70 аргентинцев и российских соотечественников прочитали отрывки из «Евгения Онегина» ко Дню русского языка.

Ранее заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов заявил, что граждане западных стран сохраняют интерес к изучению русского языка.

По его словам, интерес к изучению русского языка не ушёл, несмотря на сложные отношения России со странами Западной Европы и Северной Америки.