В Аргентине более 70 человек прочитали отрывки из «Евгения Онегина» ко Дню русского языка

Более 70 аргентинцев и российских соотечественников прочитали отрывки из «Евгения Онегина» ко Дню русского языка.

Об этом заявила председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) Аргентины Сильвана Ярмолюк.

«Более семидесяти участников, в том числе учителя (русского языка. — RT) и их ученики, записали видеоролики с декламацией отрывков из произведения великого русского поэта Александра Пушкина «Евгений Онегин», — цитирует её ТАСС.

По словам Ярмолюк, это было приурочено к Международному дню русского языка и Дню России.

Ранее заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов заявил, что граждане западных стран сохраняют интерес к изучению русского языка.

По его словам, интерес к изучению русского языка не ушёл, несмотря на сложные отношения России со странами Западной Европы и Северной Америки.