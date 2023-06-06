Журналисты Bild исправили новость о том, что Каховскую ГЭС якобы взорвала Россия

Немецкий таблоид Bild исправил свою новость о том, что Каховскую ГЭС «взорвала Россия», заголовок материала был изменён на нейтральный.

Как отмечает РИА Новости, в Twitter издания отображалось старое название статьи: «Война на Украине: Россия взорвала огромную плотину».

На самом сайте статья названа уже иначе: «Взорвана огромная плотина на Украине».

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, из-за чего вода из Каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

Как сообщили RT в оперативных службах Херсонской области, удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха».