В ряде населённых пунктов Новокаховского округа проводят эвакуацию из-за подтопления
- РИА Новости
«Из прибрежных подтопленных зон сейчас эвакуируют людей вглубь Новокаховского округа для того, чтобы спасти всех людей», — приводит ТАСС его слова.
Леонтьев добавил, что людей перемещают из Корсунки, Днепряны и всех прилегающих территорий.
Ранее власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, из-за чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.