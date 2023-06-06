В ряде населённых пунктов Новокаховского округа проводят эвакуацию из-за подтопления

В ряде населённых пунктов Новокаховского городского округа проводится эвакуация из-за подтопления, вызванного прорывом на Каховской ГЭС. Об этом заявил глава городской администрации Владимир Леонтьев.

«Из прибрежных подтопленных зон сейчас эвакуируют людей вглубь Новокаховского округа для того, чтобы спасти всех людей», — приводит ТАСС его слова.

Леонтьев добавил, что людей перемещают из Корсунки, Днепряны и всех прилегающих территорий.

Ранее власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, из-за чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.