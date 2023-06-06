Режим ЧС ввели на территории Новокаховского городского округа

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа.

Информация следует из распоряжения главы округа.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новокаховского городского округа», — говорится в документе.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.