Зеленский заявил, что провёл срочное заседание СНБО из-за ситуации на Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) из-за ЧП на Каховской гидроэлектростанции.

«Провёл срочное заседание СНБО… Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища», — написал он в Telegram-канале.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, из-за чего вода в Каховском водохранилище поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа.