Пушилин: ВСУ после попыток прорыва в ДНР были отброшены и понесли потери

Украинские войска после попыток прорыва в Донецкой Народной Республике накануне были отброшены, неся потери.

Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Попытки были достаточно серьёзные, с подтягиванием резервов из не самой ближней точки... Противник был оттеснён, понеся достаточно серьёзные потери», — сказал он в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили 1,5 тыс. солдат ВСУ и восемь танков Leopard на Южно-Донецком направлении при попытке противника атаковать.

В Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.