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Пленный «азовец» признался в расстреле автомобиля с гражданским населением в Мариуполе

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Пленный боец «Азова»* признался в расстреле автомобиля с мирными гражданами, включая троих детей, в Мариуполе весной 2022 года.

По его словам, синий ВАЗ-2109 двигался с позиций, где находился предполагаемый противник. После того, как водитель не отреагировал на предупредительные выстрелы, военные расстреляли машину с белыми ленточками на фарах.

«В машине находилось двое мужчин — один 50 лет, второй где-то 30 лет, две женщины 50 и 30 лет и трое детей: где-то шесть лет — самый маленький, восемь лет и девочка лет 10-11», — приводит РИА Новости показания мужчины.

Он добавил, что водитель погиб, второй пассажир был обездвижен. Мальчик получил ранение в плечо.

Ранее пленный украинский пограничник признался в расстреле двух мирных граждан — мужчины и женщины — в Мариуполе весной 2022 года.

Также бойцы «Азова» признались в надругательстве над убитой женщиной.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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